12 خطوة تنقل ملف «التوطين» من الشكليات إلى التطبيق الحقيقي

المصدر: استطلاع: شيرين فاروق، وعصام الدين عوض، وعائشة الكعبي و«البيان الاقتصادي»

حرصت «البيان» على أن تفتح ملف التوطين وتغوص في أعماقه بجرأة تتناسب مع جرأة طرح صاحب السمو في رسالته، للاستماع إلى نبض الشارع وتصوره لتحديات وحلول المشكلة، لمعالجة الملف بمنتهى الشفافية من خلال فتح نافذة للمسؤولين من مختلف القطاعات لطرح أفكارهم ورؤاهم ومقترحاتهم، حتى يمكن أن تستفيد منها الجهات الرسمية في وضع استراتيجياتها الجديدة لمعالجة هذا الملف بشكل تام، وهذا ما تؤصله حكومة الإمارات التي تضع مبادراتها وفق ما يراه مجتمع الأعمال، حتى تكون الحلول ناجعة وفعالة ونهائية.

وخرج الاستطلاع بأبرز التحديات والمعوقات التي تقف في طريق توطين الوظائف مقترحاً 12 حلاً في القطاعين الحكومي والخاص كفيلة بنقل ملف توطين الوظائف من الشكليات إلى التطبيق الحقيقي.

إقرأ أيضا:

التوطين.. «البيان» تفتح الملف بجرأة رسالة الموسم الجديد «1»