«صحة» عالجت 11770 شخصاً في عيادات الأمراض العصبية في عامين ونصف

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الرعاية الطبية المتميزة لنحو 11.770 شخصاً في عيادات الأمراض العصبية في منشآتها، وذلك خلال الفترة من عام 2017 وحتى نهاية مايو 2019، منها 4966 مريضاً خلال عام 2017 و4783 خلال عام 2018 و2021 مريضاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019.

توزيع

وتوزعت هذه الحالات على مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفيات المفرق والرحبة في أبوظبي، وتوام في مدينة العين، التابعة لشركة «صحة»، حيث وفرت مدينة الشيخ خليفة الطبية العلاج لعدد 2466 مريضاً، منهم 1156 مريضاً خلال العام 2017، و906 مرضى خلال العام 2018، و404 مرضى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، ووفرت مستشفى المفرق العلاج لعدد 6713 مريضاً، منهم 2861 خلال العام 2017، و2668 مريضاً خلال العام 2018، و1184 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، في حين وفر مستشفى الرحبة العلاج لعدد 417 مريضاً منهم 184 خلال عام 2017 و227 خلال العام 2018، و6 مرضى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، أما مستشفى توام فقدم العلاج لعدد 2174 مريضاً منهم 765 خلال عام 2017 و982 مريضاً خلال العام 2018، و427 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019.

تقنيات

وأكد الدكتور عبد الله الكويتي، أخصائي الصرع، وأخصائي الفيزيولوجي العصبي في مستشفى توام، أن عيادة الأمراض العصبية في توام مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة مثل: أجهزة تصوير الدماغ بجهاز الرنين المغناطيسي 3D عالي الدقة، وتصوير نوبة الصرع عن طريق التصوير النووي Ictal and interictal SPECT، ونظام EEG الخاص بالتسجيل لفترات طويلة، والمؤلف من 32 قناة في وحدة مراقبة الصرع.