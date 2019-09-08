ملك إسبانيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة في مدريد

المصدر: مدريد - وام

تسلم الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، أوراق اعتماد ماجد السويدي، سفير الدولة في إسبانيا وذلك بمقر القصر الملكي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ونقل ماجد السويدي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لملك إسبانيا.

من جانبه حمل العاهل الإسباني، سفير الدولة، تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وتمنى ملك إسبانيا للسفير ماجد السويدي، طيب الإقامة في إسبانيا والتوفيق في المهام الموكلة إليه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم أوجه الدعم كافة لتعزيز العلاقات المتميزة مع دولة الإمارات.