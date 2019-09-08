عصف استثنائي لأفكار استثنائية

المصدر: دبي ـ وام

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس جلسة العصف الذهني السنوية لفريق عمله، التي كانت استثنائية بمضامينها، وأكد خلالها سموه أن تنمية الإنجازات تحتاج إلى عملٍ وجهدٍ والتزام كل فرد.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة بحاجة إلى تضافر الجهود في مجالات التوطين وخدمة المواطنين وتنمية الاقتصاد. وطالب سموه بأفكار استثنائية مبتكرة لتطوير الاقتصاد والارتقاء بخدمات المواطنين، وأن تنفيذ تلك الأفكار يحتاج إلى دماء جديدة وطاقات متجددة من أجل وطن لم يبخل علينا بشيء. كما دعا إلى برامج عمل متكاملة لتطبيق ما جاء في رسالة الموسم الجديد.

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