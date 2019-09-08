جمعية الصحفيين تنظم غداً ندوة عن سير الانتخابات

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم جمعية الصحفيين الإماراتية في فرعها بأبوظبي بالتعاون مع وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي ندوة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مساء غدٍ.

وقال عبد الرحمن نقي البستكي، أمين السر العام لجمعية الصحفيين الإماراتية، إن الندوة يتحدث فيها الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد في وزارة المجلس الوطني الاتحادي وعضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، ويدير الندوة عبد الله رشيد عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية.

وأضاف نقي، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو توضيح سير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بداية من الإعلان عن الترشيح، ثم إعلان قوائم المرشحين، وبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين، وانتهاءً ببدء الانتخابات في كافة إمارات الدولة وإعلان الفائزين في الانتخابات. والوقوف على متطلبات التغريدات والتغطيات الإعلامية حول المرشحين والمجلس بما يكمل الفرحة الديمقراطية.

وثمّن نقي الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للمجلس لاستكمال العرس الانتخابي على أكمل وجه. ودعا نقي المرشحين والمرشحات للدورة الجديدة وكافة وسائل الإعلام بالدولة والمهتمين لحضور الندوة، وطرح الاستفسارات المختلفة للرد عليها، وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية.