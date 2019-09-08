«مراكز الشرطة» في دبي يناقش نقاط التحسين الواردة في نظام النجوم العالمي

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد الدكتور طارق تهلك، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي بالنيابة، الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في حي دبي للتصميم، بحضور العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، وأعضاء المجلس من مديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط، حيث تم مناقشة نقاط التحسين الواردة في تقارير نظام النجوم العالمي، واستحداث قسم شؤون التدريب لمراكز الشرطة بهدف تأهيل العاملين في مراكز الشرطة لمواكبة كل ما هو جديد في العملية الشرطية، وتطوير منظومة العمليات الشرطية من خلال الاستخدام الأمثل للطائرات بدون طيار في العمل الشرطي، بالإضافة إلى مناقشة آلية تطوير البلاغات الجنائية والمرورية، ومبادرات مراكز الشرطة، واختصار رحلة المتعاملين في زيارة الموقوفين، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

وأكد العميد طارق تهلك، حرص مراكز الشرطة على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والسعي لتعزيز العلاقة مع الشركاء وصولاً لتطوير وتحسين العمليات وبسط الأمن والأمان بشكل شمولي.