بلدية أبوظبي تبدأ تجربة تطبيق منظومة إصدار شهادة الإشغال للمباني التجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت بلدية مدينة أبوظبي أنها بدأت فعلياً المرحلة الأولى التجريبية من تطبيق منظومة إصدار شهادة الإشغال للمباني التجارية في مدينة أبوظبي، وذلك بهدف المحافظة على جودة الحياة، واستدامة المباني، والتي لها أثر إيجابي في رفع كفاءة المباني، وضمان صيانتها الدورية بشكل منتظم، واستدامتها ومتابعتها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وخصوصاً أقسام الصيانة في مراكز البلديات الفرعية وإدارة الدفاع المدني، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الشهادة على مراحل لتشمل كل أنواع المباني المتبقية في إمارة أبوظبي (مرافق عامة - بنايات تجارية - الصناعية ـ الفلل التجارية ـ الفلل السكنية - المشاريع التطويرية).

صيانة

من جانبه أوضح المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن، أن شهادة الإشغال ستصبح إلزامية مع بداية العام المقبل، وكذلك إجراء الصيانة الدورية للمباني التجارية سيصبح ملزماً لجميع الملاك ويعد مقدمة وشرطاً لإصدار الشهادة.

وأضاف أن البلدية كانت قد مهدت لهذا الأمر منذ العام الماضي ودعت كل ملاك العقارات إلى أهمية الشروع في تنفيذ مشاريع (الصيانة الوقائية) لجميع المباني والعقارات، وبالشكل الذي يتطابق مع كود البناء المعمول به في إمارة أبوظبي، وتوفير كل معايير الأمن والسلامة في هذه المباني، وكذلك التسجيل في نظام الصيانة الوقائية لدى البلدية. وبيّن أن نظام الصيانة الوقائية هو النظام المعتمد من قبل البلدية للرقابة على مدى التزام مدير العقار بأعمال الصيانة المخطط لها، والتي تتم بصورة دورية لجميع عناصر العقار الداخلية والخارجية ويتم تنفيذها حسب جداول وبرامج صيانة زمنية محددة.

معايير

وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على توفير أقصى معايير الأمن والسلامة لجميع سكان العقارات وشاغليها، وبالوقت ذاته مواجهة كل أشكال مشوهات المظهر العام، مشيراً إلى أن العناية بالمباني من حيث الهيكل والمظهر العام وصلاحية السكن تشكل أولوية قصوى نظراً لأهمية أن تتوافق وتتطابق المباني مع متطلبات وشروط كود البناء في أبوظبي، وبالوقت ذاته ضرورة احتوائها على الخدمات العامة التي من شأنها توفير السكن الحضاري الملائم والخدمات المتكاملة لجميع سكان هذه العقارات.

ورشة

على الصعيد ذاته نظّم قطاع تخطيط المدن من خلال إدارة تراخيص البناء ورشة عمل متخصصة تحت عنوان: «سير العمل لآلية التقديم على شهادة الإشغال»، حضرها عدد من المختصين في البلدية أصحاب العلاقة بإصدار الشهادة، حيث تناول كل من المهندسين علي ناصر من إدارة تراخيص البناء، وياسمين عودة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات خطوات وآلية إصدار الشهادة، واشتملت الورشة على العديد من المحاور، منها على سبيل المثال: طبيعة شهادة الإشغال ومدتها وصلاحيتها وطريقة الحصول عليها والمعايير التي يتوجب توافرها للحصول على الشهادة.

صيانة

قال المهندس خلفان سلطان النعيمي إن الصيانة الوقائية الدورية للمباني على أسس فنية صحيحة تحمل إيجابيات تتمثل في زيادة العمر الافتراضي للعقار والمعدات والأجهزة، وزيادة الكفاءة التشغيلية للمعدات والأجهزة، ما يؤدي إلى التقليل من استهلاك الطاقة والأعطال التشغيلية، والكشف المبكر للأعطال وإصلاحها.