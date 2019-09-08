جمارك دبي تتوج تميزها في المسؤولية المجتمعية بالحصول على علامة «الوقف»

المصدر: دبي ـ البيان

توجت جمارك دبي تميزها في مجال المسؤولية المجتمعية بالحصول على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهِبة، تقديراً لمبادرات الدائرة ومشاريعها الداعمة للتنمية المجتمعية المستدامة، حيث بلغ عدد المبادرات المجتمعية والتطوعية التي نفذتها جمارك دبي 175 مبادرة في العام 2018 و80 مبادرة خلال النصف الأول من العام الجاري. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يحل سنوياً في الخامس من سبتمبر تسلم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي علامة دبي للوقف من عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهِبة.

وتعد علامة دبي للوقف من المشاريع المبتكرة وفقاً لرؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.وقال أحمد محبوب مصبح: «انطلاقاً من دورنا الرائد في تحقيق سعادة المجتمع أطلقت الدائرة أكثر من 600 مبادرة مجتمعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وحققت نسبة سعادة للمجتمع بلغت 90 بالمئة».وأضاف: «يمثل حصول جمارك دبي على علامة دبي للوقف حافزاً جديداً لنا للتقدم نحو تعزيز جهودنا التي تهدف إلى خدمة المجتمع، وسنعمل على إطلاق المزيد من المبادرات المجتمعية الرائدة».

بدوره أكد عيسى الغرير أن الجهود والمساهمات النوعية التي تقدمها مؤسسات رائدة من أجل دعم العمل الاجتماعي والإنساني محلياً ودولياً تستحق الإشادة والتقدير والعرفان، ولذلك تحرص مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر؛ ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، على تكريم مؤسسات مسؤولة اجتماعياً كدائرة جمارك دبي بعلامة دبي للوقف لقاء مبادراتها الإنسانية الهادفة.