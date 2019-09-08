1298 تقييماً للكفاءات السلوكية في حكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

يؤدي مركز تقييم الكفاءات السلوكية بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي دوراً مهماً في اختيار المتقدمين لشغل الوظائف في المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، وتقييم مدى ملاءمة الأفراد للترقية، والتعاقب الوظيفي والتطوير القيادي، وغيرها من الأمور التي تقيَّم الأشخاص تقييماً دقيقاً وعادلاً، وقد أجرى المركز نحو 1298 تقييماً خلال عام 2018 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي وذلك لـ 20 دائرة من دوائر حكومة دبي، منها 278 تقييماً خلال عام 2018، فيما بلغ عدد التقييمات خلال العام الجاري 1020، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مركز تقييم الكفاءات في الدائرة يتميز بدقة النتائج التي يقدمها من خلال اتباع معايير تستند إلى بيانات التحليل الوظيفي، على أيدي مقيّمين مدربين أكْفاء يستخدمون مجموعة من الأدوات المعتمدة لضمان صحة النتائج.

وقال إن المركز يتبوّأ مكانة مهمة كونه مسهماً رئيساً في مسيرة التوطين والتنمية البشرية في حكومة دبي، باعتباره مسؤولاً عن تحديد آليات اختيار موظفي الحكومة، وتطوير آليات ترقيتهم، وتقييم مستوى المهارات القيادية والكفاءات الحكومية.

تطوير

وأضاف أن عمل مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يتمحور حول تقييم وقياس وتطوير الكفاءات الشخصية والمهنية، وتحديد نقاط القوة والضعف للكوادر، من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة متكاملة من الاختبارات الدولية، بإشراف نخبة من الاستشاريين الذين يتولون مسؤولية تقييم كفاءة المتدربين وفق الكفاءات السلوكية والأداء الوظيفي.

وتعد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من أكثر المؤسسات الحكومية التي أجرت التقييم لموظفيها بواقع 924 تقييماً خلال نفس الفترة، تلتها بلدية دبي بواقع 91 تقييماً، ودائرة مالية دبي بواقع 69 تقييماً، ومن ثم دائرة السياحة بدبي بواقع 63 تقييماً. وأجرى مركز تقييم الكفاءات خلال مشاركة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في منصة حكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف في دورتيه لعام 2018 و2019 التقييم اللازم لنحو 42 موظفاً في 12 دائرة حكومية، منها 19 تقييماً خلال دورة المعرض لعام 2018، و23 تقييماً خلال دورة العام الجاري، وذلك تحت إشراف فريق عمل مؤهل ومعتمد يقيم الكفاءات السلوكية حسب متطلبات شواغر الدوائر المشاركة في منصة حكومة دبي الموحدة.

كما وقّع المركز اتفاقيات مع 5 دوائر حكومية، هي: دائرة السياحة بدبي، ودائرة المالية، وجهاز الرقابة المالية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، بهدف بناء شراكات بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهذه الدوائر والمؤسسات في مجال تقييم الكفاءات، وتخطيط عمليات التعاقب الوظيفي والتطوير القيادي. ويسعى مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتحقيق العديد من الأهداف، مثل: تقييم مدى ملاءمة المشارك للوظيفة، وتجهيز الأفراد لمناصب مستقبلية، وتقييم مدى ملاءمة المشارك للترقية، والتدقيق على المهارات والكفاءات السلوكية، وتقييمها، وتطوير القيادات والمهارات القيادية.

ملامح

ويتفرّد المركز بملامح مميزة تجعل منه أحد أبرز الركائز الدافعة لعجلة تطوير الكفاءات البشرية في حكومة دبي، من خلال اتباعه منهجية منتقاة قائمة على تحليل الوظائف التي يديرها المؤهلون والمدربون تدريباً عالياً، ويستخدم لذلك مجموعة من التمارين اللازمة لصحة النتائج، وكذلك إدارة التمارين والأدوات المستخدمة بالطريقة المتعارف عليها دولياً على أيدي فريق من المقيّمين، كما أنه إيجابي لضمان تجنب الأخطاء البشرية وأي تحيزات أخرى، ويستخدم المركز الأدوات ذات الصلة للوصول إلى نتائج موثقة، وذلك بدءاً من اختبارات القياس النفسي إلى تمارين المتغيرات الظاهرة (تحليل قضية أو تمرين لعب الأدوار، أو المناقشات الجماعية)، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية المنظمة بناءً على الكفاءات السلوكية لتحديد نقاط القوة ومجالات التطور الشخصي والمهني للمرشح.

قدرات

يعد تقييم الكفاءات من الأمور الإدارية المهمة، من أجل التعرف على القدرات الكامنة لدى الأفراد والتي تستخدم لتقييم شاغلي الوظائف الحالية أو المرشحين لشغل وظائف مستقبلية باستخدام أساليب ووسائل متنوعة ومتعددة لقياس عدد من المهارات المحددة مسبقاً استناداً إلى تحليل الوظائف، وذلك بهدف الوصول إلى الاختيار الأمثل للموظفين.