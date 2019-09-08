شرطة عجمان تناقش خطط تطوير خدمات إسعاد المتعاملين

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا الداخلية لشرطة عجمان، وذلك لعرض ومناقشة خطط ونتائج تطوير خدمات إسعاد المتعاملين والتحول الذكي، كما تم استعراض ومناقشة نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية، ونتائج مخرجات العمليات الإدارية، وعرض تقرير نتائج دراسة رضا الموظفين والمتعاملين.

حضر الاجتماع العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من الضباط ومديري الإدارات بشرطة عجمان.