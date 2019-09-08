71 جائزة محلية و32 عالمية حصدتها «إقامة دبي» في 5 سنوات

المصدر: دبي - البيان

حصدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال الأعوام 2015-2019، 71 جائزة محلية و32 إقليمية وعالمية، و23 مواصفة قياسية معتمدة، و8 عضويات عالمية معتمدة.

جاء ذلك في معرض استعراض الإدارة لإنجازاتها خلال استقبالها وفداً من جمهورية مصر العربية، وكان في مقدمة استقبالهم اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي، والعقيد دكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والعقيد عبد الصمد حسين نائب مساعد المدير لشؤون الجودة والتميز. وجاءت الزيارة ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي تنظمه وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تعزيز

وعبّر اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال اللقاء عن سعادته بهذه الزيارة الاستثنائية للوفد المصري، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائماً إلى تعزيز أواصر التعاون وتفعيل شراكاتها مع مختلف دول العالم، مضيفاً أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي يأتي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الحكومي، يعتبر محركاً أساسياً في تنمية الدول وازدهارها في المجالات كافة.

وأضاف اللواء المري أن الزيارات المتبادلة تسهم بشكل كبير في تطوير العمل الحكومي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى الآليات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، مؤكداً حرص إقامة دبي على تنفيذ كل البرامج والمبادرات التي تطلقها حكومة دولة الإمارات، والإسهام في تحقيق رؤيتها، وضمان تطبيقها في مجال العمل، ما سينعكس إيجاباً على تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تسعد المتعامل وتترجم رؤية الحكومة على إسعادهم.

اطلاع

وقد استمع الوفد خلال الزيارة من الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، إلى الشرح الذي تضمن استراتيجية إقامة دبي وأبرز إنجازاتها، كما تعرف على العضويات العالمية وأفضل الممارسات العالمية التي تتبعها إقامة دبي بهدف تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، كما تناول الرائد بن علي في شرحه المؤشرات التنافسية المعنية بإقامة دبي، ومنها مؤشر عدد معاملات المسافرين.