شرطة رأس الخيمة تستعرض سبل الريادة في الموارد البشرية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، في مكتبه بالقيادة بحضور العميد عادل محمد بن نصيب نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وسيف الشفيري خبير الأداء الاستراتيجي والمؤسسي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وفداً من الموارد البشرية بوزارة الداخلية ضم كلاً من الملازم سلطان الكعبي، وممثلي شركة (كورن فيري) من مجموعة شركات (هاي جلوبل)، حيث عقد الوفد الزائر اجتماعاً في إدارة الموارد بالقيادة حضره العميد عادل بن نصيب، استمعوا من خلاله إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل، ووسائل وسبل التطوير المتبعة، والأهداف المرجوة من إطلاق مشروع (الريادة في الموارد البشرية) بوزارة الداخلية بالتعاون مع الشركة الاستشارية (كورن فيري) للارتقاء بالموارد البشرية بالوزارة بصورة عامة.