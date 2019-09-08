شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج 4 دورات تخصصية

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي بتخريج 4 دورات تخصصية شارك فيها 58 عنصراً من بينهم أربعة مشاركين من الجمهورية اللبنانية، بهدف تنمية مهارات وقدرات المشاركين في العديد من المجالات الشرطية والأمنية لمواكبة التطور الذي تشهده مختلف الإدارات ومواصلة لتحقيق أهداف ورؤية شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار الذي ينعم به المجتمع.

وأكد العقيد سالم سعيد العامري، نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية، حرص المعهد على تطبيق استراتيجية شرطة أبوظبي وفق منهجية علمية لدعم خطط التدريب، بما يعزز الجهود التطويرية في مجالات العمل الشرطي.