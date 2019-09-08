إطلاق نظام «قسيمتي» لمتابعة حالات أراضي المواطنين في العين

المصدر: العين ــ داوود محمد

أطلقت بلدية مدينة العين نظام «قسيمتي» لمعرفة حالة الأراضي التي حصل عليها المواطنون، وذلك عبر موقع إلكتروني متخصص، يوفر معلومات متكاملة عن القسيمة، وجميع الإجراءات التي تمت منذ دخول المعاملة وحتى الانتهاء منها، وذلك بمجرد إدخال رقم الهوية ورقم قسيمة الأرض، حيث يرتبط نظام «قسيمتي» مع مجموعة من البرامج الخدمية المشتركة الأخرى، التي تقوم بدورها أيضاً تقديم معلومات شاملة حول القسيمة.

كما يبين حالة البناء والخدمات في الأرض التي توجد بها القسيمة، وعدد وتفاصيل حالات الاعتماد والرفض وتحت الإجراء، ومعرفة حالات الاعتماد المعلقة، والتي لم يتم الرد عليها من الجهات المعنية، واختبار كفاءة الاستشاريين من حيث سرعة تقديم المعاملة ومتابعتها بشكل مستمر.

وقال المهندس محمد عبد الله الراشدي رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية في إدارة البلدية: يهدف نظام قسيمتي من إدارة البيانات المكانية ببلدية مدينة العين لاختصار الوقت والجهد على المواطن، كما يمكن النظام من اختبار كفاءة الاستشاريين من حيث سرعة تقديم المعاملة ومتابعتها بشكل مستمر، حيث يقوم النظام بمتابعة حالة الأرض، والعمل على تحديث المعلومات بشكل فوري، مع توضيح كل معلومة منعاً لأي تأخير، كما يوفر النظام أيضاً معرفة حالة البناء في القسيمة وعدد وتفاصيل حالات الاعتماد والرفض وتحت الإجراء، ومعرفة حالات الاعتماد المعلقة، والتي لم يتم الرد عليها من الجهات المعنية، وإمكانية الوصول والتعرف على موقع القسيمة ومعرفة حالة الزيادة للقسيمة إن وجدت.

وأضاف، أن نظام قسيمتي المعتمد يتميز بالسرعة ودقة المعلومات ويوفر الوقت، حيث أصبحت المعاملة التي يتقدم بها مالك الأرض سابقاً والتي تحتاج إلى وقت طويل، للبحث والرد، يتم معرفة تفاصيلها حالياً خلال ثوانٍ بمجرد إدخال البيانات المطلوبة للنظام، هذا إلى جانب توضيح جميع التفاصيل المطلوبة مثل مسار الأرض.

ولفت إلى أن النظام يتيح للمستخدمين متابعة حالة الأرض من أي مكان، مما يضمن عدم التأخر في إجراءات انتهاء المشروع، كما يقوم البرنامج وبشكل تفصيلي بتوضيح أسباب رفض المعاملة والقسم المعني الذي قام بالإجراء حتى يسهل التواصل معه، استكمال باقي الإجراءات، كما يعتبر نظام قسيمتي طريقة مثلى لمعرفة جودة الاستشاري الذي يتم تعيينه من قبل المالك وجودة عمله ومتابعته للمعاملة.