تدشين النسخة الأولى من «ليوا للتمور الفاخرة»

المصدر: أبوظبي- وام

شهدت «مزيرعة» بمدينة ليوا، أول من أمس، انطلاق النسخة الأولى من سوق ليوا للتمور الفاخرة بمشاركة أكثر من ثلاثين مواطناً من نخبة مزارعي التمور من كافة المناطق بالدولة.

وحضر الافتتاح محمد سهيل المزروعي المدير التنفيذي لمصنع تمور ليوا ورئيس اللجنة المنظمة لسوق تمور ليوا الفاخرة وعدد من كبار المزارعين والتجار والمهتمين.

وقال محمد سهيل المزروعي، إن افتتاح سوق ليوا للتمور الفاخرة يعتبر خطوة كبيرة للمساهمة في فتح منافذ جديدة لتسويق التمور الإماراتية الفاخرة، وتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف الأكثر جودة لتعزيز المنافسة على المستوى الدولي، وزيادة العائد المادي لهم.

ويهدف سوق ليوا للتمور الفاخرة إلى فتح منافذ جديدة لتسويق التمور الفاخرة، مما يزيد العائد المادي للمزارعين وتشجيعهم على زراعة الأصناف الأكثر جودة في سوق المنافسة، لتعظيم العائد المادي، بالإضافة إلى تطوير الأساليب والممارسات الإنتاجية لدى المزارع باستخدام التقنيات الحديثة وخفض استهلاك المياه، فضلاً عن أن المشروع يساهم على الأمد البعيد في خفض الدعم الحكومي الموجه لشراء التمور واعتماد المزارع على نفسه، وفتح فرص عمل لرواد الأعمال من المواطنين الراغبين في الاستثمار في قطاع التمور، والمساهمة في تنمية السياحة الداخلية.