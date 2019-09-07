بلدية دبي تنجز الساحات والملاعب الرياضية بمناطق إسكان المواطنين

المصدر: البيان الالكتروني

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أنجزت بلدية دبي المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ الساحات العائلية والملاعب الرياضية في مناطق إسكان المواطنين، ويشمل المشروع الذي يخدم المواطنين في عدة مناطق سكنية على ساحات عائلية وملاعب كرة قدم وكرة سلة مجهزة ببوابة ذكية للدخول لتكون وجهةً مناسبةً للسكان اجتماعياً ورياضياً.

وقال داوود الهاجري، مدير عام في بلدية دبي: "نتخذ من رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مبادئ الرفاهية والسعادة لدى أفراد المجتمع نهجاً وأساساً لكافة المشاريع التي تنفذها الدائرة، حيث يعد محور تطوير الأحياء السكنية بإمارة دبي من أهم المحاور التي تهتم البلدية بتسليط الضوء عليها دائماً، وتأتي راحة وسعادة سكان هذه المناطق من المواطنين والمقيمين في قمة أولوياتنا".

وأضاف: "يأتي المشروع بتوجيهات من سمو ولي العهد لتوفير كافة المستلزمات لجميع مناطق إسكان المواطنين في الإمارة بما يوفر لهم رفاهية العيش وإيماناً من الدائرة بأهمية الساحات العائلية وساحات لعب الأطفال والملاعب الرياضية كوجهات تتيح للشباب إمكانية ممارسة هواياتهم وأنشطتهم الرياضية المتنوعة بالقرب من منازلهم، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه تلك الساحات اجتماعياً.

وتابع: "تم الأخذ بعين الاعتبار اختيار ألعاب تناسب مختلف الأعمار للأطفال، والتي تساهم في المحافظة على صحتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفر متطلبات أصحاب الهمم باعتبارها عنصراً مهماً في تصميم الساحات والملاعب، وذلك من خلال اختيار ألعاب تتميز بسهولة الحركة".

وقامت بلدية دبي بتركيب نظام إلكتروني بمداخل الساحات يمكّن أصحاب المساكن المجاورة لها من الدخول إليها والاستفادة من الأنشطة الترفيهية المتوفرة بها، وذلك من خلال تمرير البطاقات على الجهاز المثبت بجانب المدخل والتي سيتم توزيعها عليهم نهاية الشهر الجاري.

وتُعد هذه الساحات والملاعب في الأحياء السكنية من العناصر الأساسية في التخطيط الحضري، وذلك لمساهمتها في زيادة الروابط الاجتماعية بين سكان تلك المناطق وتوفير الاستجمام والراحة، كما تم اختيار عناصرها ومكوناتها وفقاً لأحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة.