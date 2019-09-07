رئيس منظمة الإنتربول يبحث التعاون مع شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

زار كيم جونغ يانغ، رئيس منظمة الإنتربول القيادة العامة لشرطة دبي، ورافقه يورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول، وذلك على هامش انعقاد الدورة الأولى للبرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول الذي استضافته إمارة دبي.

وكان في استقباله اللواء طيار محمد أحمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من القيادات الشرطية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق، وتبادل الخبرات والمعلومات والدورات في المجالات الشرطية بين الجانبين.

وعقب اللقاء اصطحب اللواء احمد بن ثاني، رئيس منظمة الانتربول والأمين العام لمنظمة الانتربول الى إدارة مركز القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف الاطلاع على تجربة شرطة دبي في إدارة العمليات والخدمات التي توفرها لأفراد الجمهور وآلية الاستجابة للحالات الطارئة والإنسانية التي تدعم مؤشر زمن الاستجابة والإجراءات المتخذة في تنفيذ مؤشرات الأجندة الوطنية في جميع الحالات الطارئة.

كما استمع وفد الانتربول إلى شرحاً حول مشروع «برنامج عيون»، الذي وضع نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة وتحت إشراف شرطة دبي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء، حيث يعمل النظام على استغلال التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة.

واطلع وفد الانتربول على آلية عمل مركز التحليل الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

حيث يضم المركز العديد من برامج الذكاء الاصطناعي التي تساعد رجال البحث والتحري على تحليل جميع الجرائم الجنائية في كل مناطق إمارة دبي، وتحديد المناطق الساخنة منها، ثم إجراء تحليل شامل ودراسات حول أسباب وقوع هذه الجرائم والثغرات الموجودة فيها والعمل على معالجتها، ووضع الحلول لها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات الجريمة.

كما زار وفد الانتربول مركز الشرطة الذكي في لامير، واستمعوا إلى شرح حول المركز والخدمات التي يوفرها والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز.

وفي ختام الزيارة، قام اللواء طيار محمد أحمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بإهداء وفد الانتربول درعاً تذكارية.