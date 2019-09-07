سعيد الطاير: «كهرباء دبي» تحرص على طرح مبادرات تطلق قدرات الموظفات

المصدر: دبي - البيان

هنأ سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فاطمة محمد الجوكر التي تشغل منصبي مستشار قانوني بالإنابة ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، لحصولها على شهادة الماجستير حول القانون الدولي البيئي من أكاديمية شرطة دبي بتقدير امتياز.

وتسلّم الطاير نسخة من رسالة الماجستير التي حملت عنوان «الالتزامات الدولية غير الاتفاقية ذات الصلة بحماية البيئة».

حرص

وأكد الطاير: «نحرص في الهيئة على طرح المبادرات التي تساعد على إطلاق قدرات الموظفات لتقديم أفضل أدائهن في المناصب التي يتولينها في الهيئة، ليس هذا فحسب، وإنما أيضاً تحفيزهن للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن توفير بيئة العمل المناسبة جعل من الهيئة وجهة التوظيف الأمثل لاستقطاب المبدعات من بنات الإمارات، وساعدهن على الوصول إلى أعلى المراتب أسوة بزملائهن من الرجال.

وتؤدي الهيئة دوراً محورياً في دعم مسيرة تمكين المرأة التي بدأها المغفور له بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ونحرص على تفعيل دورها وتعزيز قدراتها، ونمنحها الثقة الكاملة لتسخير إمكاناتها العلمية والعملية، لتساهم بدورها في تمكين المجتمع ككل».

إشادة

وأشاد بالباحثة ودراستها المتميزة، وتوجه إليها بالشكر على مثابرتها التي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأبناء الوطن، والعمل على توجيههم نحو التخصصات التي تعود بالخير والفائدة على وطنهم والمؤسسات التي يعملون فيها.

بدورها، تقدمت فاطمة الجوكر بالشكر والتقدير إلى هيئة كهرباء ومياه دبي لإتاحة الفرصة لها لدراسة الماجستير ضمن برنامج المنح الدراسية التي توفرها الهيئة لموظفيها، كما أعربت عن تثمينها لجهود سعيد الطاير ودعمه الدائم لتطوير المسار المهني والأكاديمي للموظفين والموظفات، وإيلاء اهتمام خاص لاستكشاف مختلف الجوانب التي تهم الموظفات كالتطور الذاتي والنفسي والمهني، وترجمتها إلى خطط وبرامج من شأنها تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، إضافة إلى تنمية مهارات المرأة الشخصية والحياتية ليتسنى لها التعامل مع مختلف التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

وقالت: «تشجع الهيئة موظفاتها على تطوير إبداعهن، إيماناً منها بدورهن المهم في تنفيذ استراتيجياتها لتحقيق أهدافها المؤسسية، بما يعكس دعم القيادة الرشيدة لبرامج تمكين المرأة الإماراتية التي تطلقها مؤسساتنا العامة والخاصة، لقد قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، لتوفيرها المقومات اللازمة لنجاح المرأة الإماراتية، ومساعدتها على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وواجبات المنزل، وتحقيق التميز في مختلف المناصب التي توكل إليها».

مضامين

تضمنت الرسالة ماهية القانون الدولي البيئي وخصائصه، إضافة إلى أهم المصادر غير الاتفاقية الواردة فيه، وأسس الالتزامات الدولية في مجال حماية البيئة، والتي تصب جميعها ضمن توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.