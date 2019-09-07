«الزراعة والسلامة الغذائية» تتوّج الفائزين بمسابقات أفضل سلالات الثروة الحيوانية

المصدر: أبوظبي - وام

توجت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الفائزين في مسابقات اختيار أفضل سلالات الثروة الحيوانية التي حظيت بمشاركة محلية وإقليمية من بينها المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان.

وتوج الفائزين سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على هامش فعاليات النسخة الأولى لمعرض يوروتير الشرق الأوسط، الذي اختتم أعماله مؤخرا، وذلك بحضور راشد محمد بن رصاص المنصوري رئيس اللجنة المنظمة للمعرض.

وشمل التكريم الفائزين بأفضل السلالات من حيث الإنتاجية لـ 5 آلاف رأس مسجل بمشاركة محلية وإقليمية، والفائزين بالمزادات على أفضل السلالات المحلية، والتي تم تنظيمها على مدار أيام المعرض إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة التميز في تربية الإبل والمواشي بقيمة إجمالية للجوائز بلغت 1.625 مليون درهم.