وزارة الصحة: برنامج الحقيبة الصحية يسعى لتخفيض السمنة بحلول 2021

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة فضيلة شريف مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الوزارة تعمل على تخفيض معدل إصابة الأطفال واليافعين بالسمنة وخلافه من الأمراض الأخرى بحلول 2021.

وذلك من خلال برنامج حقيبة الطعام المدرسية والتي تأتي ضمن أنشطة المبادرة الوطنية «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع» لترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة، مبينة أن حقيبة الطعام المدرسية، تعد جزءاً أساسياً من النظام الغذائي للطفل، كما أنها تعد من الأسباب الرئيسة التي يمكن أن تشكل خطراً يهدد الأطفال بالسمنة من خلال الاختيار غير الصحيح لنوعية الوجبات الغذائية المقدمة من الأهالي.

جاء ذلك خلال فعالية «برنامج الحقيبة المدرسية الصحية»، التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في «كارفور» سيتي سنتر عجمان أمس الأول بعدما أطلقت إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بالوزارة البرنامج يوم 24 أغسطس بالتعاون مع كارفور التي تديرها مجموعة ماجد الفطيم في الإمارات، وتتضمن أجندة الفعاليات 6 محطات في كل من دبي والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، وسوف تستمر الفعاليات حتى 14 سبتمبر الجاري.

وأكدت شريف حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إطلاق المبادرات والحملات وبرامج التوعية التي تُعنى برفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع، والتشجيع على ممارسة الحياة الصحية السليمة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

20 وصفة

من جهتها أكدت نوف خميس نائب مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الهدف من الفعالية تزويد الأمهات المهارات اللازمة التي تعينهن على كيفية إعداد الوجبات الصحية لأبنائهن من خلال كتيب شمل 20 وصفة غذائية صحية راعت الأذواق والجنسيات التي تقيم بالدولة.

إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للأمهات، مبينة أن عدد الفعاليات 6 فعاليات تم تنظيم 3 منها وتبقى 3 أخرى في كل من رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، كما شملت الفعالية التي تم تنظيمها أول أمس في كارفور 3 محطات، ومنها محطة التسوق الصحي ومحطة إحصائية التغذية والأخيرة محطة التركيز على الكميات الغذائية، كما تخدم تلك الفعالية مؤشر الأجندة الوطنية 2021 للتقليل من السمنة عند الأطفال واليافعين.

وفي ذات السياق قالت علياء الشامسي رئيس قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع إن الفعالية تهدف إلى تعريف الأمهات بالعناصر الغذائية السليمة لإعداد الحقيبة المدرسية ورفع نسبة الوعي لديهن، مبينة أن هناك الكثير من الزيارات التي تستهدف المدارس الحكومية والخاصة في عجمان بهدف التثقيف الصحي للطلبة من الحلقة الثانية بالتعاون مع إدارات المدارس.

3 أنشطة

يعمل برنامج الحقيبة الصحية المدرسية على 3 أنشطة رئيسة، وهي منصات توعية في متاجر كارفور تستهدف الأمهات لتزويدهن الطرق الصحية لإعداد الحقيبة المدرسية من خلال الوصفات التي تم تطبيقها من قبل الشيف، فضلاً عن توعيتهن بالمهارات التسويقية المناسبة، من خلال تعريفهن بكيفية قراءة البطاقة الغذائية لكل منتج غذائي، إلى جانب توعيتهن بكيفية اختيار البدائل الغذائية الصحية لأبنائهن.