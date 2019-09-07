محمد بن زايد: الإمارات مع وحدة واستقرار السودان

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، خلال اتصال هاتفي، أمس، العلاقات بين البلدين، وإمكانات تنميتها في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال الاتصال التطورات بالمنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مهنئاً سموه الشعب السوداني الشقيق بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخراً، وأسفرت عن توافق على تشكيل الحكومة، متمنياً لها دوام التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار. وشدد سموه على وقوف الإمارات إلى جانب السودان الشقيق في جهوده الرامية إلى الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

من جهة ثانية، استقبل سموه السيناتور تود يونغ والسيناتور آنغوس كينغ، عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي، وديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والولايات المتحدة، وإمكانات تعزيزها وتنميتها.

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