افتتاح مكتب التسامح بمركز شرطة المدينة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، مكتب التسامح في مركز شرطة المدينة للمتعاملين خلال زيارة تفقدية للاطلاع على الخدمات الذكية والوقوف على سير العمل بالمركز.

ويأتي افتتاح المكتب في إطار مبادرات عام التسامح في قطاع الأمن الجنائي وتتضمن مهامه واختصاصاته الإصلاح بين المتخاصمين ودياً قبل فتح البلاغ، كما زار مدير قطاع الأمن الجنائي قاعة استشراف المستقبل، التي تتضمن الأجهزة والأنظمة التطويرية، والمبادرات والمشاريع الابتكارية، والخدمات التطويرية، والأجهزة الذكية الذاتية.

والتقى مع المتعاملين واستمع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم، ومستوى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى سعادتهم بتلك الخدمات، واستمع إلى إيجاز قدمه المقدم سعيد حميد الظاهري، مدير مركز شرطة المدينة، حول إنجازات المركز والتحديات التي تعترض سير العمل وكيفية تذليلها.

كما تعرّف على الجهود التطويرية والإجراءات المتبعة لتحسين الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور، في إطار مواكبة مسيرة التطوير التي تشهدها شرطة أبوظبي في المجالات كافة.