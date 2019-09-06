محمد بن زايد يستقبل عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي و مدير برنامج الغذاء العالمي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم السيناتور تود يونغ و السيناتور آنغوس كينغ عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي و ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

و رحب سموه خلال اللقاء - الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي - بزيارة المسؤول الأممي و عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي للدولة والتي تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات ومؤسساتها المعنية تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة و التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وإمكانات تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

و تطرق الجانبان إلى مستجدات و تطورات عدد من القضايا في المنطقة و تبادلا وجهات النظر بشأنها .. إضافة إلى جهود البلدين ومبادراتهما في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والعنف ودورهما في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

و تناول اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وهيئاتها الإنسانية و مبادراتها العالمية و برنامج الغذاء العالمي.. إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإنسانية و التحديات التي يواجهها البرنامج على صعيد توفير الأغذية اللازمة للفئات المحتاجة والوصول إليهم في عدد من مناطق العالم المختلفة .

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

- مل -