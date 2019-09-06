محمد بن زايد و عبد الفتاح البرهان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان اليوم - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الأخوية بين البلدين و إمكانات تنميتها في المجالات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

و استعرض سموه و الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال الاتصال.. تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

و هنأ سموه الشعب السوداني الشقيق بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخرا و أسفرت عن توافق على تشكيل الحكومة متمنيا لها دوام التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب السودان الشقيق في جهوده الرامية إلى الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

من جانبه أعرب رئيس المجلس السيادي في السودان عن شكره و تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاه السودان وشعبه .. متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم و الازدهار.