«تاكسي دبي» تنقل مليون قادم عبر مطارات الإمارة خلال شهرين

المصدر: البيان الالكتروني

نفذت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات 800 ألف رحلة للقادمين عبر مطارات دبي خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين أي بواقع أكثر من مليون راكب.

ورفعت المؤسسة جاهزيتها لاستقبال وفود المسافرين العائدين من إجازاتهم عبر مطارات دبي الدولية إلى أرض الدولة، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لوسائل النقل الحصرية والمختلفة التي تقدمها المؤسسة عبر مباني المطارات الثلاثة، حيث شملت التنسيق مع إدارة المطارات للتعامل مع ساعات الذروة ومواعيد الطيران الأكثر ازدحاماً لخدمة أكبر عدد من القادمين لرفع نسبة رضاهم وتخفيض وقت انتظارهم للحصول على مركبة أجرة.

وأوضح الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، أن المؤسسة عززت أسطول مركباتها المتوفر في مباني مطارات دبي ليصل إلى أكثر من 4000 مركبة من المركبات العائلية المخصصة لنقل المسافرين من طراز تويوتا إينوفا، ومركبات تاكسي السيدات والعائلات، ومركبات الليموزين والمركبات الخاصة بنقل أصحاب الهمم، وأن المؤسسة نفذت أكثر من 800 ألف رحلة للقادمين عبر مطارات دبي خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، أي بواقع أكثر من مليون راكب، فضلاً عن استقبال المتعاملين بالهدايا الرمزية احتفالاً بعودتهم إلى أرض الدولة ولمشاركتهم أجواء الصيف، الأمر الذي يرفع من معدل رضاهم وتحقق غايات هيئة الطرق والمواصلات المتمثلة بإسعاد الناس وتميز هيئة الطرق والمواصلات.

وأشار إلى أن المؤسسة شكلت فريق دعم لإدارة الطوارئ في مناطق تقديم خدمات مركبات الأجرة ومتابعة استقبال الزوار وتسهيل تنقلهم خاصةً المتعاملين من فئة أصحاب الهمم، إضافة إلى توسعة خطوط انتظار المتعاملين لمركبات الأجرة ومضاعفة عددها لتقليل وقت انتظار المتعامل، مؤكداً أن مطارات دبي تعد الواجهة الأمامية والحضارية الأولى لزوار الإمارة، الأمر الذي يجعل المؤسسة تبذل كل مساعيها لتنفيذ أرقى معايير استقبال المسافرين بخدمة تشغيل مركبات الأجرة بشكل متميز وراقٍ.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات توفر شبكة تنقل متكاملة منها الخط الأحمر لمترو دبي عبر محطة المطار المبنى «1»، ومحطة المطار المبنى «3»، إلى جانب 1625 حافلة مواصلات عامة تخدم جميع مناطق دبي بما فيها مناطق المطارات.