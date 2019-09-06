أيادي الخير تنقذ مسناً فقد الوعي أثناء عبوره الشارع

المصدر: البيان الالكتروني

بثت شرطة أبوظبي اليوم مقطع فيديو لإنقاذ رجل مسن فقد الوعي أثناء عبور الطريق من قبل مستخدمي الطريق، واشادت بإيجابية الجمهور وسرعة استجابتهم للموقف.

وتقوم شرطة أبوظبي ببث هذه الفيديوهات الواقعية بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم بالإمارة بشكل دوري وذلك لتعزيز الوعي الأمني، وانطلاقًا من حرصها على نشر القيم الإنسانية المتأصلة في مجتمعنا، كما اكدت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي على انستغرام جاهزية غرفة التحكم والسيطرة "999" لتلقي مكالمات الطوارئ على مدار الساعة.