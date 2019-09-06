شرطة عجمان تعرض أفضل ممارساتها في الإعلام والعلاقات

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان وفد دائرة التنمية الاقتصادية للاطلاع على أفضل الممارسات في قسم الإعلام والعلاقات العامة، وذلك ضمن إطار تحقيق الريادة المؤسسية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة.

واستقبلت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، وفد دائرة التنمية الاقتصادية برئاسة سليمان أحمد الظاهري مدير قسم العلاقات العامة والاتصال، بحضور عدد من موظفي الدائرة، ورحّبت بزيارتهم مؤكدة أن شرطة عجمان تحرص دائماً على تعزيز تعاونها وتبادل خبراتها مع شركائها. واستعرضت رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة آلية العمل ومهام وإنجازات القسم، وشرحت آلية نشر الأخبار بالتعاون مع الشركاء الإعلاميين والصحفيين في جميع أنحاء الدولة، كما اطلع أعضاء الوفد في جولة على أفرع القسم وتعرفوا على التخطيط الاستراتيجي وإدارة النشر الإخباري.