انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي «الوطني» بعد غد.. وتستمر 27 يوماً

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق بعد غد فترة الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وفق الموعد المحدد في الجدول الزمني الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للانتخابات.

كما أنه حسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تستمر الحملات الدعائية لمدة 27 يوماً لتنتهي منتصف يوم 4 أكتوبر 2019، حيث يتمكن المرشحون خلالها من عرض برامجهم الانتخابية التي يتنافسون من خلالها على مقاعد المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: «منح المرشحين لهذه المدة التي تصل إلى 27 يوماً يهدف إلى تمكينهم من تعريف الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية ببرامجهم وخطط عملهم للدورة المقبلة من المجلس الوطني الاتحادي، بما يتيح للناخبين التعرف عن قرب على المرشحين واختيار من يرونهم أهلاً لتمثيلهم».

ولفت لوتاه إلى أن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات توضح كل حقوق المرشحين وواجباتهم على حد سواء، وتحدد ضوابط الحملات الدعائية، وتتيح لكل مرشح ممارسة حملته الانتخابية في إطارها القانوني الصحيح، مؤكداً أن اللجنة وضعت الإجراءات الضابطة للحملات الدعائية وتحث المرشحين على الالتزام بها، حيث سيتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في حال حدوث أية مخالفة.

وتنص المادة 56 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 أن لجنة الإمارة تحدد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة.