شرطة دبي تنفذ تجربة وهمية بقرية الشحن

المصدر: دبي - البيان

نفذت القيادة العامة لشرطة دبي تجربة وهمية بالتعاون مع مؤسسة مطارات دبي والشركاء الاستراتيجيين، وذلك في قرية الشحن بمطار دبي الدولي، بحضور العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعقيد حامد السيد الهاشمي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة.

جهوزية

وقال العميد محمد أحمد بن ديلان إن التجربة الوهمية تمثلت في كيفية التعامل مع وجود حالة طوارئ خاصة بإحدى الشحنات في مطار دبي الدولي، وذلك كمتطلب أمني من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، لقياس مدى جاهزية الأجهزة الأمنية لحماية قطاع الطيران المدني، وبوجود فريق خارجي للتقييم والمراقبة من الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، وبعض الجهات العاملة بمطارات دبي، من أجل ضمان حيادية التقييم وفق الإجراءات التي تمت في التجربة.

وأوضح العميد محمد بن ديلان أن هذه التجربة تعزز من اندماج كل الشركاء للعمل كفريق واحد، وفق المهام والتخصصات المناطة لكل جهة، وتحدد مستوى التنفيذ والفعالية في احتواء أي حالات طارئة أو أزمات مستقبلية تهدد أمن وسلامة قطاع الطيران المدني.