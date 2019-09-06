شرطة دبي تطلق مبادرة «رؤية خبير»

المصدر: دبي- البيان

أطلق مجلس العلماء في شرطة دبي ممثلاً بلجنة الخبراء مبادرة «رؤية خبير»، المتمثلة في عقد محاضرات شهرية، تعزز التواصل بين الخبراء والمتخصصين في شرطة دبي وبين الخبراء العالميين، وذلك في إطار التبادل العلمي.

وانطلقت المبادرة بأول محاضرة عقدها المجلس في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة حملت عنوان «السلاح البيولوجي»، بحضور العميد خبير أول أحمد مطر المهيري نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية، والرائد الدكتور راشد الغافري رئيس المجلس، وعدد من الضباط والخبراء من مختلف القطاعات الشرطية.

وقدم المحاضرة البروفيسور لوتي تاجوري أستاذ الأحياء الجزيئية في جامعة بوند الأسترالية، متناولاً أنواع الميكروبات والفيروسات ومدى خطورتها، إلى جانب إشكالية «البايوهاكرز»، الذين يلجأون إلى أساليب إجرامية عبر تصنيع فيروسات وجراثيم خطيرة داخل المختبرات الجنائية.