«كهرباء دبي» تختتم المعسكر الصيفي للشباب المبتكرين

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي المعسكر الصيفي للشباب المبتكرين، الذي أقيم لخمسة أيام، في خيمة الابتكار في مبنى الهيئة الرئيس.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «جاء هذا المعسكر في إطار الجهود المستمرة التي نبذلها في الهيئة لتنفيذ الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والعمل وفق توجيهاتها لتعزيز الابتكار بين المجتمع والأجيال الشابة وعلاوة على ذلك، ينسجم هذا المعسكر مع رؤيتنا لتكون الهيئة مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، فنحن في الهيئة حريصون على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تقديم كل ما يعزز دور النشء والشباب في مسيرة الدولة».

كما أكد المهندس مروان سالم بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل بالهيئة، أهمية تنظيم مثل هذه المخيمات لتعريف النشء على التقنيات الحديثة، ورفدهم بالمعلومات الأساسية والمهارات المطلوبة ليتمكنوا من اللحاق بركب التغيير المتسارع والتطور العالمي الهائل في هذا المجال، وليصبحوا قادرين على مواجهة مختلف التحديات في المستقبل.

ورش

وتألف هذا المعسكر من خمس ورش عمل، تناولت الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجة والابتكار والاستدامة والطائرات بدون طيار. وقد شارك أكثر من 70 طالباً وطالبة من الفئة العمرية التي تراوحت من 7 إلى 16 سنة.

وخصص اليوم الأول لورشة «الطباعة ثلاثية الأبعاد»، بينما تم التركيز في اليوم الثاني على «برنامج قائد طائرات بدون طيار»، وفي اليوم الثالث تم القيام بورشة عمل حول «نظام التعرف بالرؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي»، بينما ركز اليوم الرابع على «التحكم بالروبوت باستخدام البلوتوث»، وخصص اليوم الخامس لـ «نظام التعرف على الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي».

تكريم

واختتمت فعاليات المعسكر الصيفي للشباب المبتكرين بتكريم الطلبة المشاركين تثميناً لجهودهم، كما أعرب الطلبة عن مدى سعادتهم بالتجربة الجديدة والفريدة من نوعها، متطلعين لمزيد من الورش التعليمية.