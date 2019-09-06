بلدية أبوظبي تختتم فعاليات الصيف الترفيهية والتوعوية

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية – مركز بلدية مدينة زايد، فعاليات الصيف التوعوية والترفيهية من خلال العديد من الأنشطة والبرامج التي استهدفت إسعاد أفراد المجتمع ورفع مستوى وعيهم بشأن المرافق العامة والمحافظة على المظهر العام، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديهم والترفيه عنهم.

وأقام مركز بلدية مدينة زايد فعالية ترفيهية لزوار حديقتي مدينة محمد بن زايد جي 1 من 22– 24 أغسطس، وفي حديقة مدينة محمد بن زايد جي 2 بتاريخ ما بين 26 – 28 أغسطس الماضي.

وتضمنت برامج الفعاليتين عدة فقرات منها: مسرح للمسابقات، حوض سباحة للبالونات الهوائية، عرض المهرج والألعاب خفة اليد، وقد تفاعل الجمهور مع الفقرات، حيث وصل عدد الزوار إلى 400 زائر استمتعوا بأجواء الترفيه والفائدة، وقد تم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين متمثلين بكل من: مركز بيزي بيز الترفيهي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

على الصعيد ذاته، واستكمالاً لبرامج الترفيه التي تضمنتها فعاليات الصيف لمركز بلدية مدينة زايد، فقد نظم المركز فعالية تحت عنوان (ملعبكم في حديقتنا) وهي فعالية رياضية استهدفت زوار حديقة مدينة محمد بن زايد جي 4 واستمرت يومي 30-31 أغسطس.

حيث تضمنت كرة القدم من خلال دوري مقسم على 4 فرق تنافسوا على مدار 4 مباريات خلال يومين للفوز، وقد قام المركز بتكريم الفريق الفائز والفرق المشاركة، وشهد الفعالية أكثر من 75 مشاهداً ومتابعاً.

وبمناسبة اختتام فعاليات صيف مركز بلدية مدينة زايد رفع المركز أصدق آيات الشكر والتقدير إلى الشركاء الذين دعموا هذه الفعاليات وساهموا في إنجاحها، وفي مقدمتهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ومركز «بيزي بيز» اللذان قدما كل الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه البرامج الصيفية الترفيهية والتوعوية، مؤكداً أن التعاون بين البلدية والشركاء حقق نجاحاً منقطع النظير على صعيد تحقيق أهداف هذه الفعاليات والبرامج.