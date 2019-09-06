«الصحة» تنظم برنامجاً تدريبياً لبناء القدرات ومفاهيم القيادة في مجال الطوارئ

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً ممثلة بقطاع المستشفيات برنامجاً تدريبياً بعنوان «بناء القدرات ومفاهيم القيادة في مجال الطوارئ وإدارته»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في مركز التدريب والتطوير في الشارقة، بحضور الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات.

ويهدف البرنامج الذي جرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 37 متدرباً من الفرق الطبية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للوزارة، إلى زيادة وعي الأطباء بمبادئ الإدارة غير الطبية وعملياتها في وحدات وأقسام الطوارئ، من خلال تعريفهم بأفضل الممارسات العالمية المطبقة في المستشفيات، لزيادة كفاءتهم في الاستجابة للحالات الطارئة، والقدرة التامة على وضع الخطط الملائمة أثناء الأزمات والكوارث، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة إدارة المستشفيات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية البرنامج الذي ينظم لأول مرة لتأهيل الكوادر الطبية العاملة في أقسام الطوارئ في المستشفيات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لرفع مستوى الكفاءات الطبية ومواكبة التطورات وأفضل ممارسات الإدارة الصحية، من خلال توفير برامج تدريبية بمواصفات عالمية. الشارقة - البيان