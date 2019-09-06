محمد بن راشد: الإعلام يتحمل مسؤولية صورة عالمنا العربي

المصدر: دبي - وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن موقع الصحفي هو الميدان؛ لنقل رسالة مجتمعه، وللإسهام في تنميته ونهضته، الصحفي الحقيقي هو ذلك الذي يبحث عن المعلومة في الميدان وينقلها بقلمه وعدسته للعالم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بأكثر من 100 شاب وشابة من 19 دولة عربية مشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في مركز الشباب في أبراج الإمارات بدبي، الذي ينظمه مركز الشباب العربي لتدريب نخبة من المواهب الإعلامية العربية الشابة بالتعاون مع 40 مؤسسة إعلامية إقليمية ودولية.

وشدد سموه، خلال لقائه بالشباب المشاركين، على أهمية الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة مع مراعاة القيم الإنسانية والأخلاقية التي وصفها بروح رسالة المهنة. وقال سموه: «أنتم جميعاً تتحملون مسؤولية صورة وسمعة العالم العربي، ولا بد أن ننتبه إلى المحتوى الذي نتفاعل معه، وأن نلتزم بالمصادر الموثوقة، وأن نُعرّف بإنجازاتنا العربية ونحافظ على إرثها ومكتسباتها».

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محمــد بــن راشــد: الصحفـي الحقيقي يـبحــث عـن المعلومة في الميدان وينقلها للعالم