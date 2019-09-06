طحنون بن محمد يواصل استقبال المواطنين في العين

المصدر: العين - وام

واصل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، في قصر غريبة بمدينة العين، استقبال المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه، بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في العين.

وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مع أبنائه المواطنين الأحاديث الودية، متفقداً أحوالهم، ومستمعاً إلى قضاياهم المختلفة، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على التواصل الدائم مع المواطنين. من جانبهم، عبّر المواطنون عن فرحتهم وتقديرهم لهذا اللقاء الذي يجسد روح الأسرة الواحدة التي نشأ عليها أبناء الإمارات.