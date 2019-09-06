«إمبريال كوليدج» يكرّم الموظفين الفائزين بتحدي خسارة الوزن من 20 شركة وطنية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كرّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى، مجموعة من الموظفين الذين تمكنوا من إنقاص أعلى نسبة من أوزانهم وحافظوا عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تحدي خسارة الوزن 2019، المبادرة الرائدة التي أطلقها المركز بالتعاون مع شرطة أبوظبي.

وحضر حفل التكريم العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في قسم الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، ولورنس باتريك الرئيس لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، والدكتور سافدار نقفي، المدير الطبي واستشاري الغدد الصماء في المركز.

وكان خمسون موظفاً من أكثر من 20 شركة وطنية قد انضموا إلى «تحدي خسارة الوزن 2019»، الذي استمر على مدار الأشهر الستة الماضية ابتداءً من 1 مايو، حيث سعى المشاركون خلاله إلى فقدان ما يصل إلى 36% من أوزانهم (18% كل ثلاثة أشهر). وتم تكريم الموظفين الذين أبلوا بلاءً حسناً في التحدي ونجحوا في إنقاص أوزانهم أكثر من غيرهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التحدي.