هزاع بن زايد: الشراكة مع السعودية صنعها التاريخ وعمّقتها التضحيات

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي، أن حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال افتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة، يستلهم عظمة تضحيات شهدائنا الأبرار في حادث صافر، مشيراً سموه إلى أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية صنعها التاريخ وعمّقتها التضحيات المشتركة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «حديث الشيخ محمد بن زايد خلال افتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة يستلهم عظمة تضحيات شهدائنا الأبرار في حادث صافر، وفي الوقت نفسه يؤكد أهمية الشراكة مع الشقيقة السعودية، شراكة صنعها التاريخ وعمّقتها التضحيات المشتركة في إطار التحالف العربي».

ونشر سموه صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال افتتاح الحديقة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.