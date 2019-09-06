محمــد بــن راشــد: الصحفـي الحقيقي يـبحث عـن المعلومة في الميدان وينقلها للعالم

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «أن موقع الصحفي هو الميدان؛ لنقل رسالة مجتمعه وللمساهمة في تنميته ونهضته، الصحفي الحقيقي هو ذلك الذي يبحث عن المعلومة في الميدان وينقلها بقلمه وعدسته للعالم».

جاء ذلك خلال لقاء سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بأكثر من 100 شاب وشابة من 19 دولة عربية مشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في مركز الشباب في أبراج الإمارات بدبي، والذي ينظمه مركز الشباب العربي لتدريب نخبة من المواهب الإعلامية العربية الشابة بالتعاون مع 40 مؤسسة إعلامية إقليمية ودولية.

وشدد سموه خلال لقائه بالشباب المشاركين على أهمية التزام الشباب بأخلاقيات مهنة الصحافة مع مراعاة القيم الإنسانية والأخلاقية التي وصفها بروح رسالة المهنة. وقال سموه: «أنتم جميعاً تتحملون مسؤولية صورة وسمعة العالم العربي، ولابد أن ننتبه إلى المحتوى الذي نتفاعل معه وأن نلتزم بالمصادر الموثوقة، وأن نُعرّف بإنجازاتنا العربية ونحافظ على إرثها ومكتسباتها».

ودعا سموه المشاركين للاستفادة من الحضور الإعلامي الإقليمي والدولي الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف في مدنها الإعلامية آلاف المؤسسات الإعلامية وآلاف الصحفيين والخبراء من مختلف أرجاء العالم.

مؤكداً أن مركز الشباب العربي بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قد فتح جميع الأبواب بالشراكة مع المؤسسات الإعلامية لإبداعات الشباب، وسيحرص على نقل الفائدة وتعميم التجربة وسيتبنى المواهب المبدعة ويوفر لهم كل الدعم اللازم.

حضر اللقاء، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

ريادة

ويعد برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة المبادرة الأضخم لتطوير قدرات الشباب في مجال الإعلام والتي تسعى إلى تقليص الفجوة بين ما تطرحه معاهد وكليات الإعلام ومتطلبات سوق العمل.

حيث يقدم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات على أيدي خبراء وصحفيين متمرسين، إلى جانب زيارات لعدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى، بما يساهم بتشكيل رؤية واضحة لمستقبل عملهم والتعرف بشكل عملي على آليات العمل الإعلامي والتعرف على التوجهات المستقبلية في القطاع.

مشاركة

ويشارك في النسخة الثالثة هذا العام إعلاميون شباب من عُمان، والمغرب، والعراق، والأردن، والسعودية، وتونس، وسوريا، وجزر القمر، والكويت، والجزائر، والسودان، واليمن، والبحرين، وموريتانيا، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والإمارات، وليبيا.

ومنذ انطلاقته في العام 2017 نجح برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في إعداد وتأهيل وصقل مهارات أكثر من 300 شاب وشابة من طلبة كليات الإعلام في شتى أرجاء الوطن العربي، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية في المجال للمساهمة في تطوير قطاع الإعلام العربي.

كما ساهم البرنامج أيضاً في توفير العشرات من فرص العمل للمشاركين في عدد من المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات والمنطقة العربية.

تعاون

وينظم مركز الشباب العربي هذا البرنامج بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية الرائدة، بمن فيها المجلس الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات وهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، و«توفور54» والمكتب الإعلامي لحكومي أبوظبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالإضافة إلى مؤسسة تومسون رويترز، ومدينة دبي للإعلام، و«تويتر» و«فيسبوك» و«لينكدإن» و«غوغل» و«يوتيوب» .

وصحيفة الشرق الأوسط، والرؤية، و«ذا ناشونال». كما يشارك في دعم فقرات البرنامج كل من: سكاي نيوز عربية، ومؤسسة «بلومبيرغ» العالمية، و«سي إن إن» ومجموعة «إم بي سي» ومؤسسة «ايرونيوز» ومؤسسة دبي للإعلام، ووكالة الأنباء الفرنسية.

والجامعة الأمريكية في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومؤسسة أبوظبي للإعلام وشركة «أميجنيشن أبوظبي»، وشركة «اكسنشر»، ومؤسسة «هيكل ميديا» و«هرفارد بزتس ريفيو»، ومؤسسة «يوتيرن» ووكالة «أبكو ورلد وايد».

شما المزروعي: القيادة الرشيدة تعمل على خلق بيئة مواتية للعمل الإعلامي الهادف

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لفعاليات برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة حملت رسالة سامية من سموه بأهمية دور الشباب والإعلام في تحقيق الإنجازات في عالمنا العربي، وخلق مستقبل أفضل لكل شعوب المنطقة».

وقالت معاليها: «إن قيادة الدولة الرشيدة تولي أهمية كبيرة لتمكين الشباب في كل المجالات، ولاسيما الإعلام من خلال خلق بيئة مواتية للشباب للعمل الإعلامي الهادف، وتطوير قدراتهم في الحقل الإعلامي، ليكونوا أداة فعالة للتغيير وابتكار أدوات ومنصات إعلامية تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالمجتمعات وإحداث تغيير إيجابي في حياة شعوب المنطقة».

وأضافت معاليها: «يمثل الإعلام ركيزة رئيسية في منظومة التنمية من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية والرسائل الهادفة، وهو ما نسعى إليه من خلال إعداد جيل جديد من الإعلاميين الشباب وصقل مهاراتهم وتطويعها، بما يخدم أهداف المنطقة في ظل التحديات الراهنة، ليحمل الشباب آمال وطموحات الشباب والعبور بها نحو غد أفضل».

وأشارت معاليها إلى أن توظيف قدرات الشباب الإعلاميين بات ضرورة من أجل نقل رسالة إيجابية وصورة حضارية مشرقة عن المنطقة أمام العالم.

سعيد النظري: محمد بن راشد قائد ملهم صنع الإنجازات

قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «إن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجـــلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة يؤكد من جديد حرص سموه واهتمامه بتمكين الشباب العربي والاستثمار الأمثل في تنمية قدراتهم ومهاراتهم والاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم الإبداعية لنشر رسائل إيجابية عن الشباب العربي والقيم العربية لمواجهة التحديات ووضع تصورات تهدف إلى الارتقاء بواقع مجتمعات دول المنطقة».

وتابع: «يشكل اللقاء حافزاً للشباب للتعلم والاستفادة من فكر قائد ملهم استطاع برؤيته التي لا تعرف المستحيل أن يصنع الإنجازات في العديد من المجالات والوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة.

فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد ملهم يمتلك رؤية حكيمة، ويؤمن بأن الشباب العربي هم مفتاح المستقبل، ويسعى من خلال العديد من المبادرات الرائدة إلى الوصول بقدراتهم إلى آفاق جديدة من التميز في مختلف المجالات، وعلى رأسها الإعلام الذي يخدم كل القطاعات، ويستطيع من خلال رسائله الهادفة إلى تحويل أحلامنا إلى واقع ملموس».