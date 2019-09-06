سعيد غباش: الإمارات انتهجت الابتكار أسلوب حياة

المصدر: العين- داوود محمد

أكد سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أهمية الاستلهام من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الابتكار ثروة مستدامة وأساس لتطور الشعوب وتقدم الدول إلى المستقبل.

لافتاً إلى أن دولة الإمارات انتهجت الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة، لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون ذوو الرؤى المستقبلية، لتعزيز مسيرة دولتهم وترسيخ مكانتها العالمية، ومنها نستقي معاني كثيرة حول ضرورة الاعتماد على مواردنا البشرية وكوادرنا الوطنية المؤهلة لتعزيز ثقافة الابتكار في مجتمعنا العلمي.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لأسرة الجامعة الذي عقد، صباح أمس، بحضور إدارة الجامعة وعمداء الكليات ومديري المراكز البحثية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة.

وشدد غباش على أهمية دور جامعة الإمارات المحوري في المشاركة الفاعلة في رسم خارطة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، ومشاركتها الفاعلة في تقديم العديد من المبادرات التي تبنتها حكومة دولة الإمارات في العديد من القطاعات الاستراتيجية للدولة حتى العام 2071.

وأشار في كلمته إلى أهمية ودور أعضاء هيئة التدريس والإسهام الإيجابي في نقل العلم والمعرفة باستخدام أحدث الطرق والمناهج التدريسية المبتكرة، واستعرض أبرز المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها الجامعة في خططها المستقبلية للتحول لقيادة مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، مستلهماً حكمة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز الدور الوطني الذي تقوم به جامعة الإمارات منذ تأسيسها في العام 1976، لتكون منارة للعلم والمعرفة، ولإعداد الكوادر الوطنية للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة في عصر المعرفة لدولة الإمارات.

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من جهته، أعلن الأستاذ الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة، خلال اللقاء، عن إطلاق مشروع التحول لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وقدم عرضاً عن إنجازات الجامعة خلال العام الأكاديمي 2018/‏ 2019، واستشراف الرؤية المستقبلية للجامعة الوطنية، مؤكداً أن الجامعة تميزت هذا العام بتنوع ثقافي كبير شمل تنوع أعداد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من 72 دولة حول العالم.

، كما استعرض أيضاً مؤشرات الأداء للجامعة ونسبة الرضى التي وصلت إلى 94% وفق المعايير الدولية لتصنيف الجامعات، حيث تعددت معايير ومؤشرات القياس، وأحرزت فيه جامعة الإمارات تقدماً ملموساً مكّنها من الصعود إلى العديد من المراكز المتقدمة بين العديد من الجامعات العالمية.