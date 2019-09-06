بلدية أبوظبي تطلع على مهام «الإعلام الأمني» بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من بلدية مدينة أبوظبي على مهام واختصاصات إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي ومبادراتها وجهودها للتطوير والارتقاء بمسيرة العمل الإعلامي.

وكان المقدم محمد بخيت المنهالي نائب مدير إدارة الإعلام الأمني التقى الوفد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على مبادرات الإعلام الأمني، ومواكبته للإعلام الحديث بممارسات ورؤى متطورة. وتعرف الوفد من خلال عرض تقديمي إلى اختصاصات ومهام الأقسام والأفرع التابعة لإدارة الإعلام الأمني، كما اطلع على أهم المبادرات والحملات التوعوية، وآلية تنفيذها. وأشاد المقدم المنهالي بالتنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية، بما يعزز تطوير دورها ورسالتها، في خدمة المجتمع، وتبادل المعارف تحقيقاً لرؤية وتطلعات حكومة أبوظبي، لافتاً إلى حرص الإعلام الأمني على مواكبة ومتابعة مستجدات العمل، بما يحقق تطلعات القيادة