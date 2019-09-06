«كليفلاند كلينك» يشدد على أهمية الحصول على الرعاية الطبية في المراحل المبكرة للمرض

المصدر: أبوظبي - البيان

سلّط العديد من الأطباء العاملين في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الضوء على أهمية الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في المراحل المُبكرة من المرض، مُحذّرين في الوقت نفسه من خطورة القلق والتوتّر ودوره في مُفاقمة الأعراض والتسبّب بضرر في القلب.

وأكد الأطباء أنه منذ افتتاح المستشفى، لاحظ الأطباء من خلال تفاعلهم مع المرضى أن الكثير منهم لا يلجؤون للطبيب إلّا بعد أن تسوء أعراض مرضهم بشكل كبير، ونتيجة تأخرهم في طلب العلاج، يتطلب مثل هؤلاء المرضى رعاية طبية أكثر تعقيداً مقارنة بالمرضى الذين يُسارعون بمراجعة الطبيب في المراحل المبكرة من مرضهم، وانطلاقاً من ذلك، أطلق مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» حملته السنوية «تعرف على قلبك» بمناسبة يوم القلب العالمي التي تمتد على مدار شهر كامل، وذلك لتوعية الجمهور بأفضل السبل الممكنة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.