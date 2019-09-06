وفد من وزارة الدفاع والقوات المسلحة يشارك في حوار سيئول للدفاع

شارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، برئاسة اللواء الركن طيار فلاح محمد فلاح القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بالوزارة والوفد المرافق، في حوار سيئول للدفاع 2019 بدورته الثامنة الذي بدأ أول من أمس ويستمر اليوم.

وحضر الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية والوفد المرافق فعاليات افتتاح الحوار الذي يقام بمدينة سيئول، تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء الكوري ووزير الدفاع الكوري وبمشاركة العديد من الدول.

كما حضر افتتاح حوار سيئول للدفاع عبد الله سيف علي النعيمي، سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية. وتناول حوار سيئول للدفاع موضوعات متنوعة مثل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون الدولي، والتحديات والمهام التي تواجه السلام في شمال آسيا. سيئول - وام