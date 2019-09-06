وزارة المالية تنظم أولى جلسات «قصص مُلهمة في التطوع»

المصدر: دبي - البيان

نظمت أمس وزارة المالية تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الخيري، أولى جلسات سلسلة «قصص مُلهمة في التطوع» في مختبر الابتكار في مقر الوزارة بدبي، واستضافت الجلسة محمد عبدالله الزرعوني، مدير الهلال الأحمر الإماراتي في دبي، وحضرها مجموعة واسعة من موظفي الوزارة من مختلف المستويات الإدارية والوظيفية.

واستعرض محمد عبدالله الزرعوني خلال الجلسة مسيرة 30 عاماً في مجالات العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، حيث استمع الحاضرون للجلسة لعدد من القصص الملهمة ذات الطابع الإنساني والمجتمعي والتي كان الزرعوني شاهداً عليها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال محمد عبدالله الزرعوني: «يمثل العمل التطوعي في دولة الإمارات ثقافة مجتمعية تعززها المبادرات الحكومية التي تعكس مدى تمسك أبناء الإمارات بهذه الثقافة بوصفها جزءاً من النسيج الاجتماعي للدولة. ولقد كان من دواعي سروري المشاركة في باكورة جلسات «قصص ملهمة في التطوع» التي أطلقتها وزارة المالية، حيث إن مثل هذه المبادرات الرائدة تؤدي دوراً أساسياً في تعريف شرائح المجتمع بأهمية التطوع والعمل المجتمعي».