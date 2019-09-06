خدمة «أمان» تشارك في أسبوع «سوربون أبوظبي» التوجيهي

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت خدمة أمان في إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، في الأسبوع التوجيهي للعام الأكاديمي الحالي 2019-2020، الذي نظمته جامعة السوربون-أبوظبي بمقر الجامعة في جزيرة الريم.

وتستضيف الجامعة الطلاب المستجدين في برنامج التوجيه لتهيئتهم لمرحلة أكاديمية جديدة في مسيرة حياتهم كخطوة أولى نحو تحقيق أهدافهم المستقبلية، من خلال أنشطة متنوعة تثقيفية وترفيهية لدمجهم في المحيط الجامعي.

وأكد المقدم سلطان السلامي، مدير مركز المعلومات والرصد، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في المبادرات الهادفة والتعاون المتبادل مع الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس، ونشر الثقافة الأمنية بين جيل الشباب من الطلبة والتواصل معهم وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية.

وألقى السلامي كلمة في مسرح الجامعة رحب خلالها بالطلاب.

وقال الرائد سالم عبيد الكعبي، مدير مركز الاستعلام المبكر للمسافرين، إن (خدمة أمان) تستقبل معلومات المتعاملين بسرية تامة، مشيراً إلى أنها خدمة إلكترونية تهدف إلى إشراك المواطنين والمقيمين في المحافظة على أمن واستقرار المجتمع وتستقبل اتصالاتهم على مدار 24 ساعة يومياً، وباللغات العربية والإنجليزية والأوردو.