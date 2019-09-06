بوتين والزيودي يبحثان التعاون في الحفاظ على البيئة

المصدر: فلاديفوستوك (روسيا) - البيان

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وذلك على هامش مشاركة معاليه في أعمال الدورة الخامسة من منتدى الشرق الاقتصادي المقام في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

حيث جرى بحث التعاون بين البلدين في مجال الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.حضر اللقاء ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، وديمتري كوبيكلين وزير الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية روسيا الاتحادية.

ونقل معالي الدكتور الزيودي للرئيس الروسي خلال اللقاء تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى حكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية.

وأكد أهمية وعمق علاقات الصداقة والتعاون، التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وحرص دولة الإمارات على ترسيخها والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدماً. ومن جهته أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء بالدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات على مختلف الصعد العالمية وجهودها البناءة تجاه كل القضايا التي تهم المجتمع الدولي، وبالأخص المتعلقة بالحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية والعمل على خفض حدة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها.