أبو الغيط والأحبابي يبحثان مقترح الإمارات لإنشاء تكتل فضائي عربي

المصدر: القاهرة - وام

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال استقباله الدكتور المهندس محمد ناصر مبارك الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، المبادرة التي طرحتها دولة الإمارات الخاصة بتأسيس المجموعة العربية للتعاون في مجال الفضاء.

وقال الأحبابي، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء الذي عُقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، إنه تناول مع الأمين العام هذه المبادرة الإماراتية التي تم إطلاقها مطلع العام الحالي، وذلك لأهميتها في دعم وتعزيز التعاون العربي في مجال الفضاء.

وأضاف أن المبادرة تتشكّل حالياً من 11 دولة عربية، وتهدف أيضاً إلى توحيد وتكامل القدرات على مستوى الوطن العربي في مجال الفضاء.

وقال إن العديد من الدول العربية أبدت رغبتها في المشاركة في تلك المجموعة، لكونها ستكون العنوان لتأسيس تكتُّل فضائي عربي يخدم المنطقة العربية ككل، ويوفر حلولاً للتحديات التي تواجه المنطقة وإعطاء فرصة للشباب العربي في هذا المجال.

ونوه بمبادرة دولة الإمارات بتمويل قمر صناعي عربي لخدمة المنطقة أُطلق عليه 813 كمنصة أيضاً للتعاون العربي.

ولفت إلى أن المنطقة العربية في أمسّ الحاجة إلى خدمات وأنشطة المجال الفضائي لمكافحة التصحر والعوامل البيئية الأخرى، والالتحاق بالركب العالمي في مجال استكشاف الفضاء.