حمدان وأحمد بن محمد يحضران أفراح الهاجري والفلاسي

المصدر: البيان الإلكتروني

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه عتيق عبيد بالهلي الهاجري بمناسبة زفاف نجله حميد إلى كريمة عبد الله عبيد بن صبيح الفلاسي.





حضر الحفل - الذي أقيم في قلعة الرمال للأفراح على الطريق بين دبي والعين - عصر اليوم عدد من الشيوخ وأعيان البلاد ووجهاء وأبناء القبائل في الدولة ولفيف من أقارب العروسين.



وقد هنأ سمو ولي عهد دبي العروسين بزفافهما الميمون متمنيا لهما حياة أسرية سعيدة وبارك لآل الهاجري والفلاسي أفراحهما.