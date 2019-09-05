المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل عن بدء التسجيل في نظام أبوظبي للتعرفة المرورية للأفراد عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة النقل أو من خلال مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لمركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي أو أحد مراكز خدمات أبوظبي الحكومية "تـم" خلال ساعات الدوام الرسمية، ويأتي ذلك في إطار تفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر 2019، بهدف تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة قطاع النقل المحلي وتماشياً مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي.

كما سيتم الإعلان مستقبلا عن موعد بدء المرحلة الثانية من التسجيل في نظام أبوظبي للتعرفة المرورية لفئة الشركات وإتاحة الفرصة أمامها لتسجيل المركبات والأساطيل التابعة لها.

ويتوجب على كل من يرغب في استخدام الطرق المؤدية إلى جزيرة أبوظبي التسجيل في نظام أبوظبي التعرفة المرورية عبر الموقع الإلكتروني لدائرة النقل https://dot.gov.abudhabi والضغط على أيقونة "نظام أبوظبي التعرفة المرورية" واختيار صفحة "التسجيل" ثم اتباع الخطوات باستخدام رقم الهوية الإماراتية.

الجدير بالذكر أن جميع المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2019 سيتم تسجيلها في النظام تلقائياً من دون أي رسوم حيث ستصل للمستخدم رسالة نصية على رقم الهاتف المتحرك الخاص به والمسجل لدى شرطة أبوظبي حول تفاصيل الحساب. وبالنسبة للمركبات التي سيتم تسجيلها في إمارة أبوظبي بعد 15 أكتوبر 2019، فينبغي على المستخدم إضافتها في الحساب الخاص به ودفع رسوم التسجيل التي تبلغ 100 درهم لكل مركبة (50 درهماً كرسوم تسجيل و50 درهماً تؤول كرصيد في حسابه).

ولمن يمتلك مركبات مسجلة في إمارة أبوظبي ومركبات مسجلة خارج الإمارة فإنه سيتم تسجيل حساب تلقائي له يشمل مركباته المسجلة في أبوظبي ودون دفع رسوم تسجيل عليها، وسيتم إرسال رسالة نصية له عبر هاتفه المتحرك حول تفاصيل الحساب، علماً بأنه يتعين عليه تسجيل ما يرغب من مركباته الأخرى المسجلة خارج إمارة أبوظبي وسيتعين عليه دفع الرسوم البالغة 100 درهم لكل مركبة (50 درهماً كرسوم تسجيل و50 درهماً تؤول كرصيد في حسابه).

أما المركبات غير المسجلة في إمارة أبوظبي فيتوجب على المستخدمين تسجيل الدخول إلى الحساب عبر الموقع الإلكتروني يدوياً وإضافة المركبات ثم سداد رسوم التسجيل البالغة 100 درهم لكل مركبة (50 درهماً كرسوم تسجيل و50 درهماً تؤول كرصيد في حسابه) قبل عبور بوابات نظام أبوظبي للتعرفة المرورية، علماً بأنه في حال عبور أي مركبة غير مسجلة في الإمارة إحدى بوابات نظام التعرفة بعد تفعيلها، فسيُمنح صاحب تلك المركبة مهلة 10 أيام عمل للتسجيل في النظام قبل إصدار أي مخالفة بحقه. ولكن إذا لم يبادر بالتسجيل خلال الفترة المذكورة المحددة بعشرة أيام عمل فستصدر بحقه مخالفة بقيمة 100 درهم للعبور في اليوم الأول، وبقيمة 200 درهم للعبور في اليوم الثاني، وبقيمة 400 درهم للعبور في اليوم الثالث وأي عبور بعد ذلك، (سواء كانت الأيام متصلة أو متقطعة)، على ألا تزيد قيمة المخالفات عن 10,000 درهم بحد أقصى.

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق نظام أبوظبي للتعرفة المرورية يأتي تنفيذاً للقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي، وبموجبه، سيتم تحصيل رسوم عبور للمركبة الواحدة التي تعبر أيًا من البوابات على جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة بن زايد وجسر المقطع وجسر مصفح، بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من السبت إلى الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 والفترة المسائية من 5:00-7:00). أما في خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، فيتم احتساب رسم 2 درهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها على ألا يتجاوز 16 درهماً لكل مركبة في اليوم الواحد.