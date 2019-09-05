حمدان بن محمد: متفائلون بالمرحلة المقبلة وأنا وأخي مكتوم أوّل المسؤولين بالميدان

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، للمسؤولين بأن «مكانهم الميدان» رسالة واضحة لجميع المسؤولين وأنا وأخي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي أولهم وستكون مهمتنا تذليل الصعاب وتعزيز رخاء مواطنينا والمقيمين وخطة منهجية لدولتنا ورؤيتها للمستقبل وتعكس المتابعة الحثيثة لقيادتنا للخدمات الحكومية واحتياجات المواطنين والمقيمين.

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