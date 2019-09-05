توفير قوائم شاملة بأسماء الناخبين

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

شرعت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أمس الأربعاء، في توفير قوائم شاملة بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية والتي ضمت 337 ألفاً و738 عضواً، تساعد المرشحين النهائيين بالتعرف إلى أعضاء هيئاتهم الانتخابية بهدف التواصل معهم واستقطابهم.

وأفادت اللجنة بأنها وجهت لجان الإمارات والمقار الـ 9 المعنية، بتسجيل المرشحين على مستوى الدولة، بضرورة توفير قوائم بأسماء الناخبين، وتسليمها شخصياً للمرشحين النهائيين، مشيرة إلى أن هذه القوائم ستسلم شخصياً للمرشحين دون غيرهم، حيث إنها لا تتوفر حالياً على موقع اللجنة الوطني للانتخابات.

مقار

وتفتح المقار الـ 9 على مستوى الدولة، أبوابها في تمام 8 صباحاً لتسليم المرشحين قوائم بأسماء الهيئات الانتخابية، وتشمل تلك المقار مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ومقر بمجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وقاعة الشيخ حميد في متحف عجمان، والديوان الأميري في إمارة رأس الخيمة، ومركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وأكدت اللجنة أنها قررت وفقاً لدراسة، تحديد اليوم الثاني من إعلان قائمة المرشحين النهائية، كموعد لتسليم المرشحين قوائم بأعضاء الهيئات الانتخابية، موضحة في الوقت نفسه أنه وبعد إعلان القوائم الرئيسية للمرشحين، من حق كل مرشح الحصول على قائمة بأسماء الهيئات الانتخابية من لجنة الانتخابات المحلية التي يمثلها.

وحذرت اللجنة المرشحين من استغلال القوائم في التواصل مع المرشحين قبل فتح باب الدعاية الانتخابية والمقررة في 8 من الشهر الجاري، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تنفيذ أي حملات دعائية قبل فترة الدعاية الانتخابية يعتبر مخالفة قانونية قد يترتب عليها إجراءات وعقوبات تصل إلى حد إقصاء المرشح من خوض غمار السباق الانتخابي.

الهيئات المحلية

ونوهت اللجنة بأن اللجان المحلية في كل إمارة ستمنح المرشحين قوائم بأسماء هيئاتهم المحلية، حيث سيحصل 133 مرشحاً عن إمارة أبوظبي على قائمة تضم 101549 عضواً، وسيحصل 88 عضواً من إمارة دبي على قوائم تضم 60772 عضواً، كما ستمنح لجة إمارة الشارقة لـ 114 مرشحاً قوائم بأسماء 64293 عضواً، وستمنح لجنة إمارة عجمان لـ 26 عضواً قائمة بأسماء 10165 عضواً، وستمنح إمارة أم القيوين مرشحيها الـ 20 قوائم بأسماء 6653 عضواً يمثلون الإمارة، أما رأس الخيمة فقد وفرت قوائم بأسماء 55289 عضواً، سيتم منحها لمرشحيها الـ 61، فيما وفرت إمارة الفجيرة لمرشحيها الـ 53 قائمة بأسماء 39017 عضواً.